На Росії очікують нові покарання
Рішення про виключення Росії із ФІФА організація може прийняти на засідання вже у цей четвер, 31 березня. Також розглядається варіант з призупиненням членства російської футбольної федерації.
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31 березня в Досі (Катар) відбудеться 72-й конгрес ФІФА, де збираються ухвалити покарання Росії за вторгнення в Україну.
За варіант з виключенням росіян з Міжнародної федерації футболу можуть виступити УЄФА та КОНМЕБОЛ.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно, а також Азійська та Африканська конфедерації футболу схиляються до менш суворого покарання.
Заборона участі в міжнародних матчах та заборона трансферів у будь-якому випадку буде застосована до Росії.
Різниця між виключенням та призупиненням полягає в значно складнішому процесі відновлення членства.
Станом на 28 березня представники РФС не акредитовані на конгрес ФІФА.