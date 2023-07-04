До поважних організацій, за які не соромно під час великої війни, додалася Європейська федерація гандболу. Вона забрала у Росії право проводити жіночий чемпіонат Європи-2026, який повинен був відбутись "запорєбріком",

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Агресору не місце у цивілізованому світі

Ще у 2021 році Росія виграла тендер на проведення чемпіонату Європи без конкуренцї. Тоді заявка росіян залишилася єдиною після того, як Данія, Норвегія і Швецію відкликали спільний проект. Але після кривавих дій щодо України від жалюгідного геополітика та його населення, Росію позбавили права проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу у 2026 році.

Таке рішення було прийнято за рішенням виконкому Європейської федерації гандболу.

Звернули увагу на ситуацію з жіночим Євро-2026, який довірили Росії в листопаді 2021 року. Після засідання виконкому провели консультації з Федерацією гандболу Росії, за підсумками яких ухвалили рішення шукати альтернативного господаря турніру

– йдеться в офіційній заяві федерації.

Зазначимо. Наступний чемпіонат Європи з гандболу відбудеться у 2024 році. Його разом проведуть Швейцарія, Австрія та Угорщина. Росії там також не буде.