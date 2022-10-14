Из-за разрешения войны против Украины цивилизованный мир отмежевывается от России. Это касается и спорта, где представителей стран-агрессоров отстраняют от международных соревнований.

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Также страдают от своего самопровозглашенного руководства и Беларусь, которая фактически является соучастником геноцида украинцев. Поэтому неудивительно, что и эту страну не допускают в турниры.

Очередным соревнованием, не захотевшим видеть россиян и белорусов среди участников, стали Европейские Игры. О дисквалификации на турнир 2023 сообщил президент Олимпийских комитетов Европы Спирос Капралос.

Я знаю, что этот вопрос беспокоит многих. Именно поэтому я должен четко ответить. При нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов в Европейских Играх-2023 невозможно,

– заявил Спирос.

Европейские Игры пройдут в июне 2023 года в Польше, Краковии и провинции Малопольская. Участие в соревнованиях примут около 7000 спортсменов в 25 видах спорта.

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Победители получат путевки на Олимпийские Игры-2024 в Париже. Среди других видов спорта на Европейских Играх будут представлены: