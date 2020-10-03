Российский боксер Сергей Ковалев признал себя виновным по делу о насилии в отношении женщины и ее собаки в июне 2018 года. Бывший чемпион мира получил от американского суда три года тюрьмы условно.

37-летний боксер был обвинен в нанесении ударов кулаком женщине в городке Биг-Беар, штат Калифорния. Это произошло после того, как она отказалась от его ухаживаний, сообщает vRINGE со ссылкой на таблоид TMZ Sports.

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Боксер сломал нос девушке

Потерпевшая Джейми Фронтц сказала, что они встретились на вечеринке по случаю открытия боксерского зала, после которой начали целоваться в ее арендованном домике.

По ее словам, когда она отстранилась от Ковалева, он стал "слишком агрессивным": толкнул ее собаку, а затем ударил девушку по лицу. Она утверждала, что боксер сломал ей нос, нанес сотрясение мозга и другие травмы.

Боксера арестовали и предъявили ему обвинения в нападении. Ковалеву угрожал большой срок за решеткой. Но россиянин пошел на сделку с прокуратурой, поэтому обвинения в уголовном преступлении были сняты.

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В итоге Ковалев получил три года условно. Ковалева также приговорили к двухдневному тюремному заключению, но этот срок он уже отбыл в СИЗО.

Боксер также обязан пройти программу управления гневом и заплатить 220 долларов судебных расходов.

Сообщается, что гражданский иск потерпевшей не закрыт. Она требует с Ковалева 650 тысяч долларов которые, по ее словам, он согласился выплатить ей после инцидента.

Боксер вроде выплатил первую часть суммы (250 тысяч долларов), после чего выплаты прекратились.