Російський боксер Сергій Ковальов визнав себе винним у справі про насильство щодо жінки та її собаки в червні 2018 року. Колишній чемпіон світу отримав від американського суду три роки в'язниці умовно.

37-річний боксер був звинувачений у нанесенні ударів кулаком жінці в містечку Біг-Беар, штат Каліфорнія. Це сталося після того, як вона відмовилася від його сексуальних залицянь, повідомляє vRINGE з посиланням на таблоїд TMZ Sports.

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Боксер зламав ніс дівчині

Потерпіла Джеймі Фронтц сказала, що вони зустрілися на вечірці з нагоди відкриття боксерського залу, після якої почали цілуватися в її орендованому будиночку.

За її словами, коли вона відсторонилася від Ковальова, він став "занадто агресивним": штовхнув її собаку, а потім вдарив дівчину по обличчю. Вона стверджувала, що боксер зламав їй ніс, заподіяв струс мозку та інші травми.

Боксера заарештували і пред'явили йому звинувачення в нападі. Ковальову загрожував великий термін за ґратами. Але росіянин пішов на угоду з прокуратурою, тому звинувачення в кримінальному злочині було знято.

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У підсумку Ковальов отримав три роки умовно. Ковальова також засудили до дводенного тюремного ув'язнення, але цей термін він уже відбув у СІЗО.

Боксер також зобов'язаний пройти програму управління гнівом і заплатити 220 доларів судових витрат.

Повідомляється, що цивільний позов потерпілої не закритий. Вона вимагає з Ковальова 650 тисяч доларів які, за її словами, він погодився виплатити їй після інциденту.

Боксер начебто виплатив першу частину суми (250 тисяч доларів), після чого виплати припинилися.