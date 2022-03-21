На российском телевидении заклеили плашку "Остановите вторжение" во время матча Реал – Барселона
20 марта состоялся поединок 29-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский Реал дома потерпел сокрушительное поражение от Барселоны. Подопечные Хави сенсационно разгромили хозяев поединка.
Встреча Реала и Барселоны транслировалась с плашкой со словами Stop Invasion ("Остановите вторжение"). Эти слова были у счета матча.
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Однако российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл ее. Вместо Stop Invasion там просто эмблема и название испанского чемпионата.
Кадр по трансляции матча в Украине на Megogo:
Трансляция в Украине / Скриншот с трансляции
Скриншот встречи в России на Okko:
Показ матча на российском телевидении / Скриншот по трансляции
Подопечные Хави выиграли со счетом 0:4.
Каталонская команда превосходила соперника по всем параметрам и провела по два гола в каждой половине игры. Дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.
Россияне уже не впервые прибегают к подобным поступкам.
Российский "Матч ТВ" заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в Лиге Европы. Во время трансляции не было ни одной украинской символики.