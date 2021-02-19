На российском стадионе "Самара арена" треснули две несущие балки, его построили в 2018 году
В России продолжаются проблемы со стадионами, которые построили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Больше всего проблем с "Самара ареной", на которой выявили новые дефекты.
Источник:News163.ru
В этот раз на этом стадионе треснули две несущие балки. Речь идет о конструкциях, которые держат купол спортивного сооружения. Всех, кто был в этот момент на территории стадиона, эвакуировали.
Напомним В России разграбили стадион, который принимал матчи ЧМ-2018
Основной причиной этого называют перепад температур. Но эксперты, которых опросили журналисты, указывают на ошибки строителей во время строительства стадиона.
Зато издание 63.ru пишет, что дефекты горизонтальных металлоконструкций обнаружили во время проверки стадиона перед возобновлением матчей.
Проблемы "Самара Арены"
- При этом это не первые проблемы со стадионом. Руководство сооружения судится с компанией, которая занималась строительными работами. В списке претензий – 374 пункта. В частности, много претензий предъявлено к системе отопления – нужен ремонт и установка оборудования. Есть проблемы с канализацией, системами вентиляции, кондиционирования и пожарной сигнализации, дренажем на футбольном поле, благоустройством стадиона внутри периметра.
- Не работают более 30 прожекторов и 700 светильников, есть протечки на кровле и перекрытии. Ходовой мост кровли имеет нарушения.
- "Самара арену" ввели в эксплуатацию 27 апреля 2018 года – со значительным опозданием и последним из всех стадионов, которые строили в России к чемпионату мира. Здесь прошли шесть матчей ЧМ.
- Стадион является домашней ареной для футбольного клуба "Крылья Советов". Но сама постройка – в собственности Самарской области.
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