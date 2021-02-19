В России продолжаются проблемы со стадионами, которые построили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Больше всего проблем с "Самара ареной", на которой выявили новые дефекты.

В этот раз на этом стадионе треснули две несущие балки. Речь идет о конструкциях, которые держат купол спортивного сооружения. Всех, кто был в этот момент на территории стадиона, эвакуировали.

Напомним В России разграбили стадион, который принимал матчи ЧМ-2018

Основной причиной этого называют перепад температур. Но эксперты, которых опросили журналисты, указывают на ошибки строителей во время строительства стадиона.

Зато издание 63.ru пишет, что дефекты горизонтальных металлоконструкций обнаружили во время проверки стадиона перед возобновлением матчей.

Проблемы "Самара Арены"