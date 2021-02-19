На російському стадіоні "Самара арена" тріснули дві несучі балки, його побудували у 2018 році
У Росії тривають проблеми зі стадіонами, які побудували до чемпіонату світу з футболу 2018 року. Найбільше проблем із "Самара арена", на якій виявили нові дефекти.
Джерело:News163.ru
Цього разі на цьому стадіоні тріснули дві несучі балки. Мова йде про конструкції, які тримають купол спортивної споруди. Всіх, хто був в цей момент на території стадіону, евакуювали.
Нагадаємо В Росії розграбували стадіон, який приймав матчі ЧС-2018
Основною причиною цього називають перепад температур. Але експерти, яких опитали журналісти, вказують на помилки будівельників під час будівництва стадіону.
Натомість видання 63.ru пише, що дефекти горизонтальних металоконструкцій виявили під час перевірки стадіону перед відновленням матчів.
Проблеми "Самара арени"
- При цьому це не перші проблеми зі стадіоном. Керівництво споруди судиться з компанією, яка займалася будівельними роботами. У списку претензій – 374 пункти. Зокрема, багато претензій пред'явлено до системи опалення – потрібен ремонт та встановлення обладнання. Є проблеми з каналізацією, системами вентиляції, кондиціонування та пожежної сигналізації, дренажем на футбольному полі, благоустроєм стадіону всередині периметра.
- Не працюють понад 30 прожекторів і 700 світильників, є протікання на покрівлі і перекритті. Ходовий міст покрівлі має порушення.
- "Самара арену" ввели в експлуатацію 27 квітня 2018 року – зі значним запізненням та останнім з усіх стадіонів, які будували в Росії до чемпіонату світу. Тут пройшли шість матчів ЧС.
- Стадіон є домашньою ареною для футбольного клубу "Крила Рад". Але сама споруда – у власності самарської області.
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