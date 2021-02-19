У Росії тривають проблеми зі стадіонами, які побудували до чемпіонату світу з футболу 2018 року. Найбільше проблем із "Самара арена", на якій виявили нові дефекти.

Цього разі на цьому стадіоні тріснули дві несучі балки. Мова йде про конструкції, які тримають купол спортивної споруди. Всіх, хто був в цей момент на території стадіону, евакуювали.

Нагадаємо В Росії розграбували стадіон, який приймав матчі ЧС-2018

Основною причиною цього називають перепад температур. Але експерти, яких опитали журналісти, вказують на помилки будівельників під час будівництва стадіону.

Натомість видання 63.ru пише, що дефекти горизонтальних металоконструкцій виявили під час перевірки стадіону перед відновленням матчів.

Проблеми "Самара арени"