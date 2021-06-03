Российского гонщика Формулы-1 Мазепина могут забрать в армию из-за прогулов

Россия может остаться без своего представителя в Формуле-1. Гонщика команды Haas Никиту Мазепина могут забрать в армию.

О том, что Никиту Мазепина могут забрать в армию, пожаловался его отец – российский олигарх Дмитрий Мазепин. А все из-за того, что Мазепин-младший во время учебы в университете прогуливал занятия на военной кафедре.

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Дмитрий Мазепин убеждает, что его сын пропускал занятия из-за гонок – сначала в Формуле-2, а теперь – в Формуле-1. Хотя в то же время сумел защитить квалификационную работу в университете.

"У Никиты 23 гонки, а ему говорят, что надо в армию. Ему сказали, что раз он не появлялся на собраниях регулярно, то кафедры не будет. И он меня спрашивает: "Что делать, папа? У меня каждые две недели гонка", – пожаловался Дмитрий Мазепин.