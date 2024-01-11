Олимпийского призера по боксу Владимира Никитина арестовали в российском Сыктывкаре. Спортсмена обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Бывшего члена сборной России по боксу заключили под стражу на один месяц и 15 суток, то есть до 23 февраля. Уголовным делом занимается МВД в Республике Коми.

Федерация бокса России очень осторожно прокомментировала задержание Никитина. В пресс-службе заявили, что изучают обстоятельства задержания.

Что известно о боксере

Владимиру Никитину 33 года. В 2009-2017 годах выступал в составе сборной России по боксу. Он был серебряным призером чемпионата мира (2013) и бронзовым призером чемпионата Европы (2013).

На Олимпийских играх-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро дошел до полуфинала, но отказался от боя с Шакуром Стивенсоном. Россиянин получил травы в четвертьфинале и по решению врачей не вышел на ринг против американца. В итоге Никитин получил бронзовую медаль.

На профессиональном ринге одержал 7 побед в 9 поединках. Один бой завершился поражением Никитина, а еще один вничью. В 2022 году получил второстепенный титул чемпиона Евразии по версии EBP в полулегком весе.

Это не первый случай в России, когда спортсмены становятся преступниками. Ранее мы рассказывали о бывшем игроке сборной России, который стал наркокурьером. А еще один представитель страны-агрессора попался на продаже наркотиков.