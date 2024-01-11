Олімпійського призера з боксу Владіміра Нікітіна заарештували в російському Сиктивкарі. Спортсмена звинувачують у здирництві 300 тисяч рублів, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Колишнього члена збірної Росії з боксу взяли під варту на один місяць і 15 діб, тобто до 23 лютого. Кримінальною справою займається МВС у Республіці Комі.

Федерація боксу Росії дуже обережно прокоментувала затримання Нікітіна. У пресслужбі заявили, що вивчають обставини затримання.

Що відомо про боксера

Владіміру Нікітіну 33 роки. У 2009-2017 роках виступав у складі збірної Росії з боксу. Він був срібним призером чемпіонату світу (2013) та бронзовим призером чемпіонату Європи (2013).

На Олімпійських іграх-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро дійшов до півфіналу, але відмовився від бою з Шакуром Стівенсоном. Росіянин отримав трави у чвертьфіналі і за рішенням лікарів не вийшов на ринг проти американця. У підсумку Нікітін здобув бронзову медаль.

На професійному рингу здобув 7 перемог у 9 поєдинках. Один бій завершився поразкою Нікітіна, а ще один внічию. У 2022 році здобув другорядний титул чемпіона Євразії за версією EBP у напівлегкій вазі.

Зазначимо, що це не перший випадок в Росії, коли спортсмени стають злочинцями. Раніше ми розповідали про колишнього гравця збірної Росії, який став наркокур'єром. А ще один представник країни-агресора попався на продажі наркотиків.