Сражение было завершено в третьем раунде. Украинец выиграл техническим нокаутом.

К слову Украинец Рогава жестким нокаутом в 1 раунде дебютировал в профессионалах: видео

Шевадзуцкий с первых минут захватил лидерство в ринге, раз за разом проверяя корпус и голову соперника тяжелыми боковыми. В 3-м раунде секунданты грузина выбросили полотенце, сигнализируя о сдаче, однако рефери проигнорировал это.

Через несколько секунд правый хук украинца выключил Гогиашвили. Тот успел подняться до конца счета, но судья принял решение остановить поединок.

Для Шевадзуцкого это был седьмой бой на профессиональном ринге. Все поединки Игорь выиграл нокаутом.

Гогиашвили потерпел 32-е поражение в карьере. Также на его счету 14 побед и 2 ничьи.

Шевадзуцкий – Гогиашвили видео нокаута