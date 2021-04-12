Сражение было завершено в третьем раунде. Украинец выиграл техническим нокаутом.

К слову Украинец Рогава жестким нокаутом в 1 раунде дебютировал в профессионалах: видео

Шевадзуцкий с первых минут захватил лидерство в ринге, раз за разом проверяя корпус и голову соперника тяжелыми боковыми. В 3-м раунде секунданты грузина выбросили полотенце, сигнализируя о сдаче, однако рефери проигнорировал это.

Через несколько секунд правый хук украинца выключил Гогиашвили. Тот успел подняться до конца счета, но судья принял решение остановить поединок.

  • Для Шевадзуцкого это был седьмой бой на профессиональном ринге. Все поединки Игорь выиграл нокаутом.
  • Гогиашвили потерпел 32-е поражение в карьере. Также на его счету 14 побед и 2 ничьи.

Шевадзуцкий – Гогиашвили видео нокаута