Сражение было завершено в третьем раунде. Украинец выиграл техническим нокаутом.
К слову Украинец Рогава жестким нокаутом в 1 раунде дебютировал в профессионалах: видео
Шевадзуцкий с первых минут захватил лидерство в ринге, раз за разом проверяя корпус и голову соперника тяжелыми боковыми. В 3-м раунде секунданты грузина выбросили полотенце, сигнализируя о сдаче, однако рефери проигнорировал это.
Через несколько секунд правый хук украинца выключил Гогиашвили. Тот успел подняться до конца счета, но судья принял решение остановить поединок.
- Для Шевадзуцкого это был седьмой бой на профессиональном ринге. Все поединки Игорь выиграл нокаутом.
- Гогиашвили потерпел 32-е поражение в карьере. Также на его счету 14 побед и 2 ничьи.
Шевадзуцкий – Гогиашвили видео нокаута