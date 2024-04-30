Забрали часть гонорара: российский боец ММА получил огромный штраф за драку с фанатом

Российский боец ММА Арман Царукян во время турнира UFC 300 решил выяснить отношения с болельщиком. Недостойное поведение спортсмена из страны-агрессора рассматривала дисциплинарная комиссия.

30 апреля Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на заседании рассматривала инцидент на турнире UFC 300. Во время выхода в октагон Арман Царукян набросился на болельщика, который показал россиянину средний палец.

Читайте также Потеря узнал нового соперника: отменят ли анонсированный бой украинца против россиянина

Штраф и вероятная дисквалификация

По информации известного журналиста Нолана Кинга, NSAC проголосовала за удержание с гонорара бойца UFC 31 тысячи 600 долларов. Это пятая часть заработанных денег.

Известно, что за бой с Чарльзом Оливейрой Царукян получил 158 тысяч долларов. Так что после оплаты штрафа россиянину достанется 126 тысяч 400.

Однако это еще не все неприятности для спортсмена из России. Ожидается, что комиссия дисквалифицирует Царукяна на несколько месяцев. Официальное решение будет объявлено в начале мая.

Отметим, что после поединка с Оливейрой Царукян пытался уладить конфликт. Болельщик якобы попросил прощения перед бойцом. Взамен Царукян пообещал купить билет на UFC 303, где выступит Конор Макгрегор

Напомним, что американские болельщики устроили "теплый прием" бойцу из России. Во время конференции они освистывали Царукяна, когда он брал слово.