Сопернику задолжал 50 копеек: российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ

ПСЖ летом оформил позорный трансфер голкипера сборной России Матвея Сафонова. Французский клуб заплатил "запоребриковому" Краснодару за переход 20 миллионов евро.

В среду, 7 августа, состоялся его дебют. Это произошло в товарищеском матче с австрийским Штурмом, пишет 24 Канал.

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Неудачный дебют для россиянина

Действующий чемпион Франции уже на двенадцатой минуте имел преимущество 2:0. Голами отметились Ибрагим Мбае и Карлос Солер.

Впрочем, первая игра вратаря сборной России не стала для него победной. Сначала 25-летний россиянин унизительно пропустил мяч между ног, а в конце первого тайма не смог среагировать на дальний удар оппонента.

Во второй 45-минутке команды больше не забивали голов, поэтому все закончилось результативной ничьей 2:2.

Смотрите видеообзор матча Штурм – ПСЖ

Отметим, что свой первый официальный поединок в сезоне-2024/2025 ПСЖ проведет 16 августа. В матче первого тура чемпионата Франции соперником действующего чемпиона станет Гавр.