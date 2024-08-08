У середу, 7 серпня, відбувся його дебют. Це сталося в товариському матчі з австрійським Штурмом, пише 24 Канал.

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Невдалий дебют для росіянина

Чинний чемпіон Франції вже на дванадцятій хвилині мав перевагу 2:0. Голами відзначилися Ібрагім Мбає та Карлос Солер.

Утім, перша гра воротаря збірної Росії не стала для нього переможною. Спочатку 25-річний росіянин принизливо пропустив м'яч поміж ніг, а наприкінці першого тайму не зміг зреагувати на дальній удар опонента.

У другій 45-хвилинці команди більше не забивали голів, тож усе закінчилося результативною нічиєю 2:2.

Дивіться відеоогляд матчу Штурм – ПСЖ

Зазначимо, що свій перший офіційний поєдинок у сезоні-2024/2025 ПСЖ проведе 16 серпня. У матчі першого туру чемпіонату Франції суперником чинного чемпіона стане Гавр.