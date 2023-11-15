"Иди в ж*пу": российский теннисист хамски отреагировал на возглас болельщика

Российский теннисист Андрей Рублев во время турнира хамски ответил своему болельщику. Это произошло во время турнира в итальянском Турине.

Рублев проиграл другому россиянину Данилу Медведеву в матче группового этапа Итогового турнира ATP - 4:6, 2:6, об этом пишет сайт 24 Канала. В этом же матче нейтральный атлет прибег к брани с болельщиком.

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Очередной зашквар "нейтральных" атлетов

В первом сете поединка один из болельщиков решил поддержать Рублева, выкрикнув с трибун: "Соберись!". Россиянин, похоже, не очень успокоился и послал фаната. На возглас с трибун он ответил: "Иди в ж*пу".

Видео хамского ответа россиянина

WTA – нейтральный наблюдатель: позиция Свитолиной

В недавнем интервью украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала WTA. Она рассказала, что ее аргументов оказалось недостаточно, чтобы заставить WTA отстранить от соревнований представителей стран-террористов. По словам теннисистки, ассоциация только на словах выражает поддержку, а вот до конкретных дел руки не доходят. По мнению Свитолиной, причина такого бездействия кроется в деньгах.