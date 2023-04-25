"Если ты не завалишь е**ло": российский теннисист угрожал маме прямо во время матча – видео

Российские спортсмены, до сих пор соревнующиеся на международной арене, продолжают себя позорить. Теннисист страны-агрессора Павел Котов прямо во время матча обругал свою маму, которая была на трибунах.

Беспрецедентный случай произошел в матче первого круга квалификации Мастерса в Мадриде между Павелом Котовым и Киммером Коппеянсом. При счете 5:2 в пользу россиянина началось самое интересное, сообщает 24 Канал.

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24-летний теннисист из России начал понемногу подпускать к себе бельгийского соперника и на глазах терять свое преимущество в счете. Коппеянс взял один гейм и был близок к тому, чтобы взять еще один розыгрыш и еще на подаче оппонента.

Поэтому мама Павела Котова, которая была на трибунах, обратилась к сыну. Но в ответ услышала не благодарность за поддержку, а нецензурную лексику, больше похожую на угрозу.

Разъяренный российский теннисист заявил, что швырнет мячом у нее, если та не закроет свой рот.

Мам, если ты сейчас не завалишь е**ло, я дам мячиком у тебя, это понятно?,

– ответил теннисист.

Даже такие нервы, к сожалению, не помешали Котову одержать победу в 3-сетовом матче в Мадриде – 6:4, 3:6 и 7:6.

В финале квалификации в Мадриде теннисист-грубиян встретится с японцем Йосуке Ватануки, который занимает 117 место в рейтинге ITF (25 апреля). Сам Котов идет на 101-ю позицию в мировом мужском рейтинге.

Российский теннисист обругал маму во время матча: смотрите видео