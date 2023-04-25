Безпрецедентний випадок стався у матчі першого кола кваліфікації Мастерсу у Мадриді між Павєлом Котовим та Кіммером Коппеянсом. За рахунку 5:2 на користь росіянина розпочалось найцікавіше, повідомляє 24 Канал.

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24-річний тенісист із Росії почав потрохи підпускати до себе бельгійського суперника та на очах губити свою перевагу у рахунку. Коппеянс взяв один гейм та був близьким до того, аби взяти ще один розіграш та ще й на подачі опонента.

Через що мама Павєла Котова, яка була на трибунах, звернулась до сина. Але у відповідь почула не подяку за підтримку, а нецензурну лексику, яка була більше схожа на погрозу.

Розлючений російський тенісист заявив, що жбурне м'ячем у неї, якщо та не закриє свого рота.

Мам, якщо ти зараз не завалиш є**ло, я дам м'ячиком у тебе, це зрозуміло?,

– відповів тенісист.

Навіть такі нерви, на жаль, не завадили Котову здобути перемогу у 3-сетовому матчі в Мадриді – 6:4, 3:6 та 7:6.

У фіналі кваліфікації в Мадриді тенісист-грубіян зустрінеться з японцем Йосуке Ватанукі, який посідає 117-те місце у рейтингу ITF (25 квітня). Сам Котов йде на 101-й позиції у світовому чоловічому рейтингу.

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