СБУ обнаружила у главного тренера сборной Украины по хоккею российский паспорт
Источник:Телеграмм-канал Елены Курбановой
Скандальная ситуация возникла в отечественном хоккее. Главный тренер национальной команды Украины по этому виду спорта Вадим Шахрайчук оказался гражданином страны-террористки.
20 сентября Федерация хоккея Украины отстранила от работы со сборной главного тренера Вадима Шахрайчука. Однако причины такого решения не сообщались. Тогда такие действия в Федерации было назвали промежуточными.
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По информации СМИ, Служба безопасности Украины у тренера сборной обнаружила российское гражданство. Об этом глава СБУ Василий Малюк проинформировал министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта еще в мае 2023 года. Однако тогда реакции Федерации и министерства не последовало.
В письме СБУ отмечается, что Вадим Шахрайчук приобрел российское гражданство в 2008 году. В настоящее время паспорт РФ остается действительным.
Письмо СБУ Вадиму Гутцайту / телеграмм-канал Курбанова
Российский паспорт Вадима Шахрайчука / телеграмм-канал Курбанова
- Напомним, что Вадим Шахрайчук возглавил сборную Украины в 2021 году. В новом сезоне 49-летний тренер совмещает работу в национальной команде с должностью в клубе Киев Кепиталз.
- Во время игровой карьеры Шахрайчук выступал за ряд российских клубов. В это время он мог получить паспорт с двуглавой курицей на обложке.