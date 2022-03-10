Российский народ слеп и зомбирован, – Ковтун о свастике Z на груди гимнаста из России

Победитель Кубка мира по спортивной гимнастике Илья Ковтун прокомментировал провокацию со стороны своего соперника из России. Украинец назвал русский народ слепым и зомбированным.

Ковтун: Мы сейчас даем им возможность вырваться из рук тирана

Российский гимнаст Иван Куляк закрыл на своем костюме флаг своей страны буквой Z. Именно такой символ обозначает российскую военную технику, которая ворвалась на территорию Украины, развязав войну.

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Украинец Илья Ковтун, ставший победителем Кубка мира в Катаре, прокомментировал такой нелепый поступок россиянина.

Украинский гимнаст назвал русский народ слепым и зомбированным, у которого есть шанс вырваться из рук тирана Владимира Путина. Но большинство россиян тихонько сидят в своих квартирах и молчат. А их митинги помогли бы украинцам сбросить с верхушки кремлевского руководителя.

Русский народ слеп и зомбирован, и именно мы сейчас даем им возможность стать свободными и вырваться из рук тирана. Но они не умеют думать и анализировать, а также они очень боятся. Я человечно отношусь ко всем – так меня воспитали родители и тренер, уважаю всех. Но теперь необходимо, чтобы россияне сплочились и пошли против Владимира Путина, помогли остановить войну, где везде убивают,

– сказал Ковтун.

Ковтун о санкциях для России

Илья добавил, что необходимо ввести все серьезные санкции, которые ударили бы по России: "Думаю, необходимо срочно ввести все максимальные санкции по всем направлениям для России, и, возможно, только тогда откроются слепые и зомбированные глаза, завершится война, прекратится кровопролитие" .

Ранее это поведение гимнаста из России наголову раскритиковала украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Прыжок в длину отметил, что уму Куляку хватило только на такой глупый поступок.

Надюк: Этого юношу должны навсегда отстранить от всех международных соревнований

Наставница Ирина Надюк рассказала, что сначала никто не заметил этот символ на форме россиянина. Лишь впоследствии на фото разглядели букву Z и были в шоке.

Тренер отметила, что после такого поступка российского гимнаста следует отстранить от всех соревнований.

Международная федерация гимнастики обязалась наказать российского гимнаста за провокацию на Кубке мира.

"Мы вообще не заметили этого знака на его форме. Удивились только, почему на награждение Иван вышел не в спортивном костюме, а в соревновательной форме, что запрещено правилами FIG. Уже после того, как нас забрали на допинг-тестирование, нам стали отправлять фото с акцентом на знак у россиянина. Мы были в шоке. Мы слишком человечно отнеслись ко всей делегации и этому спортсмену. Они этого не заслуживают вообще. Думаю, юношу должны навсегда отстранить от всех международных соревнований", - отметила тренер.

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