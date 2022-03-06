К теме Провокация провалилась: российский гимнаст с символом оккупантов РФ проиграл украинцу

Российский атлет стал вторым на Кубке мира по спортивной гимнастике в Катаре. Лучше Куляка стал украинец Илья Ковтун. Всё на своих местах.

Однако все бы ничего, если бы российский гимнаст не наклеил на месте флага России на свою форму букву Z. Отметим, что именно эта буква изображена на военной технике ворвавшихся в Украину русских оккупантов.