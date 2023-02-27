Финишировал с древком вместо флага: российский лыжник опозорился на соревнованиях – видео

Российские спортсмены из-за санкций, наложенных из-за агрессии против Украины, не могут принимать участие в международных соревнованиях. Они радуют свое самолюбие турнирами на первенство "пивзавода", но и там попадают впросак.

Очередная позорная ситуация произошла во время соревнований "Чемпионские высоты", заменившего российским лыжникам чемпионат мира. Победу в скиатлоне первенства на болотах одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

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Осторожно, клоуны на трассе

Лучший лыжник России хотел эффектно завершить гонку, гордо держа в руках флаг страны-агрессорки. Но на финишной прямой произошло непредсказуемое.

Из-за сильного порыва ветра флаг сорвался и оказался на снегу позади спортсмена. А горе-чемпион финишировал с древком в руках.

Не заметив передряги, Большунов продолжал размахивать древком. Кстати, возможно, Международному олимпийскому комитету стоит принять во внимание такое ноу-хау чемпиона, чтобы российские спортсмены вместо нейтрального белого флага несли древко.

Видео позора олимпийского чемпиона

Напомним, что чемпионат мира-2023 по лыжным видам спорта проходит в Словении без участия россиян и белорусов. Бан международных террористов продолжается.