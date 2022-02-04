Российский комментатор устроил схватку с украинским журналистом, обозвав его: позорное видео

Российский комментатор Дмитрий Губерниев решил прибегнуть к оскорблениям журналиста на Олимпиаде-2022 в Пекине. 24 канал разобрался в данной ситуации.

Провокация от россиян?

В интернете опубликовали видео с перепалкой российского комментатора и украинского журналиста. Начала конфликта нет на видео.

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На видео же слышно, как Губерниев не слишком культурно высказывается, используя ненормативную лексику. Россиянин позволяет себе высказывания о "проклятом неудачнике" и "отбросе".

Видео конфликта Губерниева

Эту тему сразу подхватили почти все российские СМИ.

Впоследствии Губерниев даже прокомментировал эту ситуацию, назвав журналиста "совсем непохожим на украинца" из-за того, что он свободно владел английским языком. И рассказал, что конфликт произошел из-за того, что он толкнул перегородку, где журналисты пили кофе. Но якобы после извинений в его сторону полетели "нецензурные изречения на английском языке".

Украинский ли это журналист?

Правами на показ Олимпийских игр в Украине владеет UA: ПЕРВЫЙ. В Пекин отправили три съемочных телевизионных группы (ведь соревнования будут проходить в трех локациях на значительных расстояниях друг от друга).

24 канал обратился за комментарием к UA: ПЕРВЫЙ, чтобы уточнить, их ли это журналист. Однако там заверили, что этот человек не состоит в творческо-технической группе Суспільного. И поставили под сомнение, что этот журналист из Украины, несмотря на то, что на нем куртка с надписью Ukraine и сине-желтым флагом на рукаве.

Мы также обратились за комментарием к НОК Украины, которые занимались аккредитацией СМИ на Олимпиаду-2022. Там пообещали ответить на эту ситуацию позже.