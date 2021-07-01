Российский комментатор "попустил" свою сборную после выхода Украины в 1/4 финала Евро-2020
Источник:Sport24.ru
Сборная Украины продолжает свой путь на Евро-2020. А вот российская команда позорно вылетела еще после завершения группового раунда.
Похвала из России
Российский комментатор Геннадий Орлов остался поражен игрой подопечных Андрея Шевченко в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Швеции. После игры журналист сравнил стиль игры украинских футболистов и игроков сборной России.
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Посмотри на технику игроков, на работу с мячом. Вот Довбык вышел в конце, никому не известный парень, подставил голову и забил. После этой передачи Зинченко все прекрасно сделал. А Зинченко – это Манчестер Сити, там на контракте не будут держать кого угодно,
– заявил комментатор из России.
Критика в сторону российской команды
Также Орлов похвалил другого украинского нападающего Романа Яремчука. Комментатор добавил, что 25-летний футболист нацелен на ворота соперника, он скоростной и всегда ведет борьбу с защитниками. Россиянин приятно удивлен преданностью украинской команды, а вот свою национальную сборную он раскритиковал, назвав ее игру прямолинейной.
Ярмоленко не всегда играл за Вест Хэм, но как он выдавал пасы, как он мяч держит, он является оригинальным. А наши футболисты в России прямолинейны,
– сказал Орлов.
- Напомним, что команда Шевченко переиграла Швецию на 120+1 минуте после удара головой от Артема Довбика. Нападающий Днепра-1 спас сборную от серии послематчевых пенальти и возможного поражения. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Украины, которая вышла в четвертьфинал Евро-2020.
- Первый гол нашей команды забил Александр Зинченко после красивой передачи шведами от Андрея Ярмоленко.