Карма на деле: русский комментатор хотел пристыдить фанов, а в ответ услышал хит "Путин ху**о"

Российский комментатор изрядно оконфузился на матче отбора к Евро-2024 между сборными Уэльсом и Латвии (1:0). Агрессивного повествователя на место поставила легендарная песня о Путине.

Российский комментатор хотел унизить латвийских фанатов, во время матча в Кардиффе поддерживавших свою сборную. Однако карма быстро вступила в действие.

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Засунул язык как можно дальше

Матч между сборными Уэльса и Латвии транслировался в России, поэтому комментатор решил чем-то запомниться. Агрессор решил отыграться на ни в чем не повинных латвийских фанатах, которые банально поддерживали свою любимую команду, скандируя: "Латвия, Латвия!". Россиянину такое не понравилось и он решил, что фанаты, которые его не слышат – это легкая добыча, над которой можно насмехаться.

Вы слышите, да? Я приблизительно представляю, что за контингент скандирует название страны-гостья в этом матче. Это те самые прибалтийские "ребята", которые не очень-то на свою родину рассчитывают,

– пролепетал комментатор.

Но вот правило "бумеранга" не заставило своего действия долго ждать. Вскоре латвийские фанаты разнообразили свое скандирование и начали на весь стадион петь всем известный хит о президенте России Путине. В момент звучания прекрасной фанатской песни российский комментатор не нашел слов, чтобы отреагировать на "ответ" латвийских болельщиков, а просто молча "наслаждался" хитом "Путин ху**о".

Видео эпизода:

Для сборной Латвии матч с Уэльсом стал дебютным в рамках отбора к Евро-2024. Латвийцы занимают последнюю ступень квинтета, который они формируют вместе с Уэльсом, Хорватией, Турцией и Арменией.