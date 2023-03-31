Російський коментатор хотів принизити латвійських фанатів, які під час матчу в Кардіффі підтримували свою збірну. Проте карма швиденько вступила в дію.

Варте уваги "Путін – х**ло": 9 років легендарній пісні, яка об'єднала фанатів з усього світу

Запхав язик якомога далі

Матч між збірними Уельсу та Латвії транслювався в Росії, а тому тамтешній коментатор вирішив чимось запам'ятатися. Агресор вирішив відігратися на ні в чому не винних латвійський фанатах, які банально підтримували свою улюблену команду, скандуючи: "Латвія, Латвія!". Росіянину таке не сподобалося і він собі вирішив, що фанати, які його не чують – це легка здобич, з кого можна поглузувати.

Ви чуєте, так? Я приблизно уявляю, що за контингент скандує назву країни-гостя в цьому матчі. Це ті самі прибалтійські "рєбята", які не дуже то на свою батьківщину розраховують,

– пробелькотів коментатор.

Та от правило "бумеранга" не заставило на свою дію довго чекати. Уже незабаром латвійські фанати урізноманітнили своє скандування та почали на весь стадіон співати усім відомий хіт про президента Росії Путіна. В момент лунання прекрасної фанатської пісні російський коментатор не знайшов слів, аби відреагувати на "відповідь" латвійських вболівальників, а просто мовчки "насолоджувався" хітом "Путін ху**о".

Відео епізоду:

Зазначимо, що для збірної Латвії матч з Уельсом став дебютним у рамках відбору до Євро-2024. Наразі латвійці посідають останню сходинку квінтету, який вони формують разом з Уельсом, Хорватією, Туреччиною та Вірменією.