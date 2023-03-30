Девять лет назад путинский режим начал агрессию против Украины. Одними из первых в защиту родной земли стали фанаты украинских футбольных клубов. 30 марта 2014 во время совместного марша ультрас Металлиста и Шахтера была впервые исполнена легендарная песня "Путин – х**ло".

Читайте также Нужно давить пророссийские решения в зародыше: Зозуля разнес НОК Украины за бездействие

Песня, объединившая мир

Фанатская кричалка очень быстро приобрела популярность. Сначала ее подхватили ультрас украинских команд: Динамо, Карпаты и другие. А потом легендарный хит зазвучал по всему миру.

"Путин – х**ло" можно было услышать на спортивных турнирах разных видов спорта. Его нередко поют во время различных акций протеста не только в Украине, но и за границей.

Песня фанатов не раз звучала на стадионах во время Евро-2016, а также на матчах футзального Евро-2022.

Видео памятного марша 30 марта 2014 года

Российский диктатор всегда мечтал попасть в историю. Что ж, благодаря ультрас харьковского Металлиста весь мир и будущие поколения будут знать, что "Путин – х**ло".