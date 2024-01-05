Российский Оренбург анонсировал переход скандального чилийского вингера Хорди Томпсона. Футболиста на его родине обвиняют в домашнем насилии, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что натворил новичок Оренбурга

6 ноября 2023 года девушка Томпсона вызвала полицию. Она сообщила правоохранителям, что парень ее неоднократно избивал и наносил телесные повреждения. Более того, в состоянии алкогольного опьянения он пытался ее задушить. Учитывая предыдущие жалобы, вингера Коло-Коло арестовали на 45 суток.

Позже меру пресечения сменили на домашний арест. Этой ситуацией воспользовался российский Оренбург, захотевший подписать перспективного футболиста. Томпсон внес задаток и вылетел из Чили в Россию.

Сомнительная репутация совершенно не смутила боссов клуба. Более того, спортивный директор Дмитрий Андреев решил оправдать насильника.

Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, что он 20 девушек положил. Мы не беспокоимся о репутации Оренбурга. Ну, с кем не бывает?

– отметил Андреев.

Спортивный директор Оренбурга даже не скрывает, что воспользовался ситуацией, поскольку ведущие европейские клубы отказались от скандалиста.

"Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились.

Томпсон – хороший игрок с большим потенциалом. Мы ему помогли. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать", – отметил Андреев.

Российская лига преступников