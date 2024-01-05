Російський Оренбург анонсував перехід скандального чилійського вінгера Хорді Томпсона. Футболіста на його батьківщині звинувачують у домашньому насильстві, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що накоїв новачок Оренбурга

6 листопада 2023 року дівчина Томпсона викликала поліцію. Вона повідомила правоохоронцям, що хлопець її неодноразово бив та наносив тілесні ушкодження. Ба більше, у стані алкогольного сп'яніння він намагався її задушити. Враховуючи на попередні скарги, вінгера Коло-Коло заарештували на 45 діб.

Пізніше запобіжний захід змінили на домашній арешт. Цією ситуацією скористався російський Оренбург, які захотів підписати перспективного футболіста. Томпсон вніс задаток та вилетів з Чилі до Росії.

Сумнівна репутація абсолютно не засмутила босів клубу. Ба більше, спортивний директор Дмітрій Андрєєв вирішив виправдати насильника.

Темна сторона Томпсона? А в кого її немає? Про проблеми з дівчиною чули. Ви так кажете, ніби він 20 дівчат поклав. Ми не хвилюємося за репутацію Оренбурга. Ну, з ким не буває?,

– зазначив Андрєєв.

Спортивний директор Оренбурга навіть не приховує, що скористався ситуацією, оскільки провідні європейські клуби відмовилися від скандаліста.

"Ми до нього не придивлялися. Розуміли, якби не було проблем з його дівчиною, то не змогли б дозволити собі такого гравця. Коли в нього трапилася така ситуація, ми підметушилися.

Томпсон – хороший гравець з великим потенціалом. Ми допомогли йому. Сподіваюся, він допоможе нам. Нам завжди цікавий швидкісний гравець, який не боїться ризикувати", – зазначив Андрєєв.

Російська ліга злочинців