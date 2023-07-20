Готовили ловушку для Зозули: российский клуб хотел подписать украинского форварда

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля во время игровой карьеры получил предложение выступать в российском чемпионате. На что рассчитывали россияне, догадаться не сложно.

Во время испанского периода карьеры у Романа Зозули случился скандал с фанами Райо Вальекано. Они обвиняли форварда в связях с ультраправыми организациями в Украине. Тогда воспользоваться ситуацией решил российский клуб Арсенал Тула.

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Разрушил намерения россиян

По информации источника, россияне звонили агенту Зозуле Владимиру Кузьменко с предложением переехать в Тулу. Представители тульского клуба обещали решить политические вопросы, чтобы "все было нормально". Однако Роман ответил категорическим отказом.

Очевидно, что россияне планировали скомпрометировать украинского футболиста с четкой патриотической позицией, подкупив его деньгами. Именно в тот период в Россию переехали Ярослав Ракицкий, Анатолий Тимощук, Иван Ордец. Однако с Романом такой фокус не получился и он не стал очередным "кормильцем".