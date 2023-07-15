Беларуский дух в США

Известный американский хоккеист Алекс Гальченюк попал в скандальную ситуацию. СМИ сообщают, что спортсмен беларуского происхождения попал в ДТП.

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Алекс ехал на автомобиле вместе со своим отцом Александром, который в прошлом был игроком сборной Беларуси, а ныне тренером. Гальченюк-младший начал агрессивно вести себя по прибытии полицейских.

Хоккеист сначала угрожал убить правоохранителей. Затем Алекс перешел на семью одного из полицейских, заявив, что "зарежет его, а также жену и дочь". Также спортсмен перешел на проявления расизма.

Один звонок и вы все трупы. Вся ваша семья и родственники будут мертвы,

– продолжал угрозы парень.

Кто такой Алекс Гальченюк

В результате хоккеиста арестовали. Отметим, что отец Алекса в свое время переехал в США из Беларуси, потому именно в Штатах и родился его сын. Впрочем, большую часть своей жизни он прожил в России.

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Правда, выступать он решил за сборную США, с которой выиграл бронзу на ЧМ-2013. На счету Гальченюка-младшего больше 600 матчей в НХЛ. Скандалист выступал за:

Монреаль Канадиенс

Аризона Койотс

Питтсбург Пингвинс

Миннесота Уайльд

Оттава Сенаторс

Торонто Марпл Лифс

Колорадо Эвеланш

Летом Гальченюк вернулся в Аризона Койотс, но после скандала с ДТП клуб расторг с ним сделку. Также сообщалось, что у Алекса были проблемы с нарко- и алкозависимостью и дважды проходил детоксикацию.