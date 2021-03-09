Російський хокеїст Денис Казіонов невдало припаркував свій автомобіль. Його Porsche пробив стіну парковки на третьому поверсі, повисши в повітрі.

Водій Porsche під час паркування на багаторівневій стоянці, пробив стіну паркінгу. Частина автомобіля застрягла в стіні та повисла над землею на висоті третього поверху. Інцидент стався у Москві.

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Згодом виявилося, що винуватцем аварії став хокеїст Денис Казіонов, останнім клубом якого був Нафтохімік.



Відео аварії зі середини / Кадр з відео

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Відео застряглого Porsche в стіні парковки