Російський хокеїст на Porsche пробив стіну парковки на третьому поверсі – курйозне відео
Російський хокеїст Денис Казіонов невдало припаркував свій автомобіль. Його Porsche пробив стіну парковки на третьому поверсі, повисши в повітрі.
Джерело:Рен ТВ
Водій Porsche під час паркування на багаторівневій стоянці, пробив стіну паркінгу. Частина автомобіля застрягла в стіні та повисла над землею на висоті третього поверху. Інцидент стався у Москві.
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Згодом виявилося, що винуватцем аварії став хокеїст Денис Казіонов, останнім клубом якого був Нафтохімік.
Відео аварії зі середини / Кадр з відео
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Відео застряглого Porsche в стіні парковки
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