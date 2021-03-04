Один из самых звездных хоккеистов в истории России Александр Овечкин попал в скандал во время матча регулярного чемпионата НХЛ между Бостоном и Вашингтоном.

Что произошло

На 15-й минуте третьего периода матча капитан Вашингтона Овечкин ударил клюшкой между ног Фредерика Трента. За это нарушение хоккеист "Кэпиталс" был удален на две минуты.

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НХЛ решила оштрафовать звездного нападающего Вашингтона на 5 тысяч долларов. Это максимальная сумма штрафа, которая предусмотрена коллективным соглашением.

Таким образом, опытный россиянин избежал дисквалификации.

Ovechkin very fortunate that this ends up as off-setting minors for "roughing". If officials deemed it a spear, would be missing the rest of this game pic.twitter.com/euy0jsOGnZ — NHL Safety Watch (@NHLSafetyWatch) March 4, 2021

Что известно об Овечкине?