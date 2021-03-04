Звездный российский хоккеист Овечкин ударил соперника между ног: видео
Один из самых звездных хоккеистов в истории России Александр Овечкин попал в скандал во время матча регулярного чемпионата НХЛ между Бостоном и Вашингтоном.
Источник:24 канал
Что произошло
На 15-й минуте третьего периода матча капитан Вашингтона Овечкин ударил клюшкой между ног Фредерика Трента. За это нарушение хоккеист "Кэпиталс" был удален на две минуты.
Кстати Российский лыжник получил смешное наказание за позорный поступок: видео
НХЛ решила оштрафовать звездного нападающего Вашингтона на 5 тысяч долларов. Это максимальная сумма штрафа, которая предусмотрена коллективным соглашением.
Таким образом, опытный россиянин избежал дисквалификации.
Что известно об Овечкине?
- Александр – один из самых успешных российских хоккеистов. Он трижды становился чемпионом мира, еще дважды серебряным призером и 4 раза – бронзовым.
- Овечкин выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году в составе Вашингтона. Для "Кэпиталс" это была победа в истории. Россиянин 7 раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ.
Поделиться новостью