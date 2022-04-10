Даже сами россияне что-то заподозрили

Ранее Плющенко поддержал Путина и военные действия в Украине. Он организовал свое пропагандистское шоу в российском городе Тула, пишет 24 канал.

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Приглашения, которые подготовили организаторы, были в цветах русского флага. Также там была напечатана буква "Z" – символ русских оккупантов.

Для участия в ледовом шоу пригласили ряд известных российских фигуристов – Марка Кондратюка, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова, Ивана Букина и многих других.

После окончания шоу часть спортсменов выразили недовольство в том, что мероприятие, в котором они приняли участие, носило пропагандистский характер. Туктамышева сказала, что испытывает чувство манипуляции от участия в нем.

"Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь – я этим живу. Хочу участвовать в соревнованиях, хочу ставить новые программы, участвовать в ледовых шоу". Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляций", – отметила она.