Российский гимнаст, вышедший на пьедестал с буквой "Z", дисквалифицирован на один год

Российский спортивный гимнаст Иван Куляк позволил себе недопустимое на состоявшемся в марте этапе Кубка мира в Катаре. Спортсмен вышел на церемонию награждения с литерой "Z" на форме.

Русский понесет наказание за свой поступок

Организаторы турнира сразу же отреагировали на наглый поступок россиянина. В Международной федерации гимнастики (FIG) заявили, что такая проделка Куляка не останется без внимания.

Читайте также Россиянин Куляк со свастикой Z вышел на митинг в "Лужниках" с чужой медалью: реакция Верняева

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре был последним для представителей России. Поскольку уже в марте против представителей страны-агрессора применили санкции. Тем не менее, им разрешили выступить, поскольку сами атлеты прибыли на турнир.

Они выступали под нейтральным статусом: их лишили гимна и флага.

Русский Куляк занял на 3-е место в параллельных брусьях. Он вышел на пьедестал с буквой "Z", недопустимой для всего цивилизованного мира. Поскольку именно эта буква является символом оккупантов, ворвавшихся на территорию Украины.

Отметим, что на самой высокой строчке находился украинский атлет – Илья Ковтун.

В Международной федерации гимнастики уже обнажили наказание для российского атлета.

Спортивные санкции против Куляка

Результат россиянина на этапе Кубка мира в Дохе аннулирован. Он считается дисквалифицированным и должен вернуть бронзовую награду, а также призовые за нее (500 франков или эквивалент в долларах). Вероятно, медаль перейдет азербайджанцу Ивану Тихонову, занявшему четвертое место.

Шараку запрещено участие в любых соревнованиях или событиях под эгидой FIG или организованных любым ее членом на один год (от 17 мая). В настоящее время российские спортсмены в любом случае бессрочно отстранены от соревнований из-за полномасштабного вторжения их страны в Украину. Если бан до сих пор будет действовать через год, к дисквалификации Куляка прибавят еще шесть месяцев с момента, когда будет снят запрет на участие россиян.

Куляк обязан дополнительно заплатить штраф в размере 2000 швейцарских франков в качестве компенсации за расходы комиссии на работу над его делом.

Зато комиссия не нашла нарушений правил со стороны главы российской делегации Валентины Родионенко и тренера гимнаста Игоря Калабушкина, так что никакого наказания они не будут нести.

Куляк имеет право подать апелляцию на решение фонда в течение 21 дня.