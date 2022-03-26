"Не только для Украины, но и для всего мира"

Украинская пара пробилась в финал произвольного танца на чемпионате мира. Александра и Максим заняли 16 место.

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Однако они снялись с турнира, отметили, что это решение приняли по "личным причинам".

Фигуристы представляют Харьков. Долгое время они спасались от обстрелов русских кафиров. В последний месяц Назарова и Никитин провели без подготовки и тренировок.

"Это выступление было не только для нас, но и для всех украинцев. Надеемся, что поддержка от всех зрителей на трибунах поможет всей стране. Мы оставили Украину машиной (в течение восьми дней мы преодолели 600 километров). Многие выезжают, поэтому это заняло немного времени. Потом мы улетели из Варшавы в Монпелье, это было нетрудно", – сказали спортсмены.

"Это непростое время. Не только для Украины, но и для всего мира. Хотим сказать всему миру быть осмотрительными, поскольку российский фашизм может достичь других стран", – отметили Назарова и Никитин.

Назарова вслед за Никитиным также обратилась с призывом поддержки Украины. За основу их выступления взята песня Джамалы "1944", также была вставка "Ой в лугу красная калина" в исполнении Андрея Хливнюка.

Эта музыка позволяет Украине не сдаваться. Мы просим всех людей не сдаваться и поддерживать друг друга,

– подчеркнули фигуристы.

К слову. В четвертый соревновательный день состоится выступление фигуриста Ивана Шмуратко, закрывающего программу выступлений для Украины на турнире.