Российский фанат с триколором появился на трибуне Украины: что с ним произошло

Во вторник, 29 июня, во время матча Евро-2020 Украина – Швеция официальный твиттер УЕФА выложил фотографии болельщиков, которые поддерживают сборную Украины на стадионе в Глазго.

На одном из фото изображен болельщик с российским флагом, который стоит в обнимку с фанатом в атрибутике украинской сборной.

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Болельщик в футболке сборной России, обмотанный флагом России и с шапкой ушанкой с эмблемой СССР на голове, появился на трибунах "Хэмпден Парк". Его фото в обнимку с украинцем облетели российские СМИ, мол, смотрите, "дружба, братья".

Но потом его увидели другие украинцы, и на том обнимашки закончились. В сети появились кадры, на которых этот парень стоит уже в порванной футболке и держится за челюсть. А российский флаг и вовсе исчез в неизвестном направлении.



Российский фанат на матче Украина – Швеция когда его заметили / Фото: Скриншот

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