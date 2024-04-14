Фанат показал средний палец: российский боец ММА устроил драку с болельщиком

Инцидент случился во время турнира UFC 300, в котором принимал участие российский боец смешанных единоборств Арман Царукян. Россиянин решил выяснить отношения с болельщиком, когда выходил в октагон.

Несмотря на военную агрессию против Украины российские бойцы участвуют в турнирах под эгидой UFC. Однако американские болельщики не в восторге от такого решения.

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Американцы устроили "теплый прием" россиянину

Россиянин армянского происхождения Арман Царукян оказался в центре скандала во время турнира UFC 300, где он проводил бой против бразильца Чарльза Оливейры.

Сначала фанаты освистали Царукяна во время пресс-конференции перед боем с Оливейрой. Болельщики неодобрительно гудели, когда россиянин брал слово.

А во время выхода в октагон Царукян устроил драку с одним из болельщиков, который показал россиянину неприличный жест.

Видео драки россиянина с болельщиком

После боя с Оливейрой Царукян прокомментировал инцидент и попросил его не провоцировать, ведь может попасть в тюрьму.

"Он показал мне средний палец и попытался ударить меня, а я хотел дать ему в ответ.

Я из России, не делайте так, пожалуйста. Иначе меня посадят в американскую тюрьму", – рассказал Царукян.

Кто такой Арман Царукян