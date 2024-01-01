Русский дрон попали в дом в Одессе, где живет бабушка Ястремская

В новогоднюю ночь русская армия запустила по Украине 90 беспилотников. 87 из них уничтожили силы ПВО.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила в инстаграмме, что в новогоднюю ночь россияне попали в дом, где живет ее бабушка. Напомним, что спортсменка родилась в Одессе, там проживает семья.

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Спортсменка рассказала "поздравления" россиян на Новый год

"В этом доме живет моя бабушка! В 1:26 ночи произошел ракетный удар. Вот так моя часть семьи встретила новый год дома", – написала Ястремская.

Также спортсменка опубликовала фотографию, где видно воспламенение дома.



Дом, где проживает бабушка теннисистки / Скриншот

Что известно о дроновой атаке в Одесской области

Российская армия выпустила по Одесщине в новогоднюю ночь около 30 беспилотников.

В результате падения сбитых дронов повреждено по меньшей мере три многоквартирных дома, три частных дома, хозяйственные постройки. Один из беспилотников попал в припортовый терминал, там травмированных нет.

В результате атаки погиб 15-летний подросток, еще три человека госпитализировали, сообщил руководитель ОВА Кипер.

, что сегодня, 1 января, Ястремская в первом круге турнира WTA 500 в Брисбене сыграет против австралийки Дарьи Севилл.