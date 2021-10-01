В частности, участница Олимпиады-2020 Олеся Ромасенко дисквалифицирована на полгода за подделку результатов ПЦР-теста.

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За это же нарушение устранены байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский. Срок дисквалификации спортсменов завершится 18 февраля 2022 года.

Что натворили гребцы

Гребцов обвинили в нарушениях на чемпионате России, который прошел 14 – 19 августа в Краснодаре. Подделка тестов уже обсуждалась федерацией после проведения чемпионата, но раньше у членов президиума не было подтверждения подлинности или подделки представленных спортсменами справок, чтобы принять аргументированное решение.