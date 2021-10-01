О смерти футболиста сообщает пресс-служба его бывшей команды.

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"Воспитанник черниговского клуба провел немного матчей именно за Десну, но свой след в истории футбольной Черниговщины оставил. Максим практически до последних дней своей жизни участвовал в футбольных матчах, в том числе играя и за ветеранов Десны", – говорится в заявлении клуба.

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Воспитанник черниговского клуба также защищал цвета Авангарда (Ровеньки), Сокола (Золочев), Полесья (Житомир), Днестра (Овидиополь), Полесья (Добрянка), Нежина, Горняка (Кривой Рог), Газовик-ХГД (Харьков) и другие.

Игровую карьеру завершил в 2015 году. В последние годы он работал в качестве тренера в ДЮСШ ФК Чернигов.