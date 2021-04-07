Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года олимпийских чемпионов по легкой атлетике Наталью Антюх и Андрея Сильнова за нарушение антидопинговых правил.

Наталья Антюх и Андрей Сильнов были обвинены в использовании запрещенных препаратов на основании доклада Ричарда Макларена.

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Срок отстранения россиян отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Кроме того, результаты Антюх, показанные с 30 июня 2013 года, и Сильнова с 8 июля 2013 года – аннулируются. Таким образом россияне будут лишены титулов, медалей, очков, призовых мест и денег за участие в соревнованиях в этот период.

Однако это никак не повлияет на их олимпийские награды. Антюх завоевала золото Лондона-2012 в беге на 400 метров с барьерами. Также у нее серебро и бронза Афин-2004.

Сильнов является олимпийским чемпионом 2008 года в прыжках в высоту.

Кроме того, за нарушение антидопинговых правил на восемь лет дисквалифицирована серебряный призер чемпионата мира 2006 года в беге на 800 метров Елена Соболева. Ее результаты, показанные в период с 1 мая 2011 года по 15 декабря 2016 года, также аннулированы.

На четыре года отстранена серебряный призер Универсиады-2013 в метании молота Оксана Кондратьева. Аннулированы ее результаты, показанные со 2 июля 2013 года до начала срока дисквалификации.