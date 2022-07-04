Дикарям не место в спорте, – Никулин о россиянах на международных соревнованиях

Решение Международного олимпийского комитета об отстранении от спортивных соревнований представителей России и Беларуси очень правильное. Ведь каждый человек должен отвечать за то, что делает.

Россияне и белорусы могут соперничать только дома

Об этом 24 каналу рассказал заслуженный тренер Украины, мастер спорта международного класса Антон Никулин. Он объяснил, что спортсмены всегда были и остаются лидерами общественного мнения.

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Они оказывают огромное влияние на социум, а потому должны показывать свою позицию. По мнению Никулина, если бы каждый спортсмен был против войны и публично демонстрировал свою позицию, это могло бы повлиять на руководство России и его действия в этой войне.

Вместо этого они сидят, ничего не говорят и если так, то дикарям не место в спорте,

– говорит заслуженный тренер Украины.

Исключение из всех соревнований для российских и белорусских спортсменов стало серьезным ударом. Никулин заметил, что некоторые федерации, в исполкомы которых входят россияне, предпринимают попытки вернуть спортсменов на соревнования. Однако у них ничего не выходит.

Мастер спорта подчеркнул, что в противовес все украинские атлеты держат жесткую позицию. Первое время, когда они еще могли встретиться с российскими и белорусскими соперниками на мероприятиях, украинские спортсмены отказывались с ними соревноваться.

Сейчас без представителей страны-агрессора и ее сателлита украинцы чувствуют себя на соревнованиях гораздо комфортнее. Как объяснил Никулин, это не связано с конкуренцией, потому что ее украинские атлеты не боятся. Однако непонятно как они могли бы отреагировать, если бы, например, кто-то из соперников появился в футболке с буквой Z. А такие и подобные случаи точно имели бы место, ведь россияне – еще те провокаторы.

Этих спортсменов не должно быть на международной арене

Заслуженный тренер Украины также сказал, что очень важна позиция Международного олимпийского комитета и в вопросе исключения россиян и белорусов из состава международных спортивных федераций. По его словам, если она будет четкой и жесткой, федерации будут вынуждены исключать российских и белорусских спортсменов. Это важно, ведь для каждого вида спорта выбросить спортсмена из топа хотя бы на один сезон – это однозначное падение в плане спортивных результатов.

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Кроме того, мастер спорта считает, что этим спортсменам не следует позволять выступать даже под белым флагом, то есть представляя только себя, а не свою страну.

Я за полное их отсутствие на международной арене. Я не хочу, чтобы они выступали ни под каким соусом. Они должны быть исключены из всех международных организаций. Это позиция многих спортивных чиновников,

– констатировал Никулин.

Спорт никогда не был вне политики

Антон Никулин убежден, что спорт никогда не был вне политики. Даже наоборот, он является частью политики.

Из-за того, что спорт является связующим фактором и инструментом, то есть объединяет людей разных социальных статусов, вероисповеданий, политических взглядов, он способен оказывать существенное влияние на социум. Следовательно, политика всегда будет присутствовать в спорте.

Тренер считает, что это нужно ясно понимать всем нашим спортсменам. Они должны поступать правильно, а для этого министерство спорта должно предоставить им необходимые инструкции – что делать можно, а что нет.

Заслуженный тренер Антон Никулин о российских и белорусских спортсменах на международных соревнованиях: смотрите видео