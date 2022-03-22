Латвийская хоккейная федерация приняла решение, чтобы в национальном чемпионате больше не выступали игроки с российскими и белорусскими паспортами.

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В нынешнем сезоне в чемпионате Латвии выступали 15 россиян и 2 белоруса. Соответствующее решение было принято из-за полномасштабной войны в Украине.

Еще 1 марта Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в матчах на неопределенный срок.

У России отняли право на проведение Молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

В НХЛ также оперативно отреагировали на злость России. Там заявили, что прекращают все отношения деловыми партнерами в РФ и приостанавливают работу русскоязычных социальных и цифровых медиасайтов.