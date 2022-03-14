Российских и белорусских дзюдоистов отстранили от участия в международных турнирах

Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Соответствующее решение было принято после ряда официальных обращений.

IJF отстранила россиян и белорусов

Российские и белорусские дзюдоисты не смогут выступать как на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо, так и Европейской (EJF).

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В заявлении IJF говорится, что это решение было принято после поступления в федерацию "ряда официальных обращений".

Ранее IJF допускала представителей Беларуси и России к выступлениям на международной арене, но под нейтральным флагом без использования национальной символики, флага и гимна.

25 февраля Международная федерация дзюдо отменила в российской Казани майский Гран-при по дзюдо – один из самых рейтинговых взрослых турниров IJF.

27 февраля IJF объявила о "временной приостановке" статуса Почетного президента организации, которым владел президент России Владимир Путин.