Титулованная украинская спортсменка прокомментировала бомбардировку Киева российскими оккупантами. Она поделилась фотографиями из родного района в Киеве.
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Мой Киев… В этом районе я прожила 20 лет. Киев… Ранним утром сегодня… Оболонский район,
– написала Белодид.
Белодед освещает зверство путинской армии / Фото из инстаграма спортсменки
Белодед освещает зверство путинской армии / Фото из инстаграма спортсменки
Дзюдоистка с первых дней войны активно освещает жестокость путинской армии. В ее инстаграме более 500 тысяч подписчиков со всего мира.
В первые дни войны спортсменка помогала раздавать еду на пункте пропуска у границы Украины со Словакией.