IJF відсторонила росіян та білорусів

Російські та білоруські дзюдоїсти не зможуть виступати на турнірах під егідою Міжнародної федерації дзюдо, так і Європейської (EJF).

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У заяві IJF йдеться, що це рішення було прийнято після надходження до федерації "низки офіційних звернень".

Раніше IJF допускала представників Білорусі та Росії до виступів на міжнародній арені, але під нейтральним прапором, тобто без використання національної символіки, прапора та гімну.

25 лютого, Міжнародна федерація дзюдо скасувала в російській Казані травневий Гран-прі з дзюдо – один із найрейтинговіших дорослих турнірів IJF.

27 лютого IJF оголосила про "тимчасове призупинення" статусу Почесного президента організації, яким володів президент Росії Володимир Путін.