Международная ассоциация бокса упразднила санкции против российских и белорусских спортсменов

В то время как весь цивилизованный мир выражает свою поддержку Украине и осуждает действия России, Международная ассоциация бокса (IBA) решила поддержать захватчиков.

IBA отменила ограничения на выступления спортсменов из России и Белоруссии. Боксеры этих стран смогут выйти на ринг под флагом. Раньше они могли выступить в статусе нейтрального атлета.

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IBA оправдывает оккупантов

"Совет директоров IBA проголосовал за то, чтобы отменить свое предыдущее решение и позволить боксерам России и Беларуси выступать на соревнованиях IBA с немедленным вступлением в силу. IBA убеждена, что политика не должна влиять на спорт. Поэтому для всех спортсменов должны быть созданы равные условия".

Уважая собственную автономию как международной спортивной федерации, IBA будет оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах.

Кроме того, IBA обязана обеспечить одинаковое отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства.

Сборные России и Беларуси смогут выступать под флагами, а в случае завоевания золотых медалей прозвучат государственные гимны. Согласно решению, технические судьи России и Беларуси также вернутся к соревнованиям", – говорится в заявлении IBA.

Почему россиян нельзя возвращать в мировой спорт

Все больше информации появляется о том, что россиян и белорусов скоро могут допустить многие международные соревнования. Недавно глава МОК Томас Бах заявил, что стартов смогут вернуться только спортсмены, которые выступят против войны и осудят действия своей страны.

Но российские боксеры не сказали ни слова о российской агрессии. Более того, Федерация бокса России поддерживает оккупацию Украины и даже помогает собирать так называемую гуманитарку для жителей оккупированных территорий.

Напомним, что президент ИВА – россиянин Умар Кремлев. Ранее он возглавлял ФБР.

Глава ИВА поддерживает войну России

В мае этого года Кремлев опубликовал в своем инстаграмме сторис, где на заднем плане видна карта России. К территории страны глава IBA добавил и АР Крым – оккупированную территорию Украины с 2014 года.