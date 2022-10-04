Сборная Украины заставили выступать под нейтральным флагом из-за ситуации в отношении президента Федерации бокса Украины. В Международной боксерской ассоциации считают, что главой ФБУ является Владимир Продивус, в то же время вице-президент IBA. Но Министерство молодежи и спорта Украины таким считает Кирилла Шевченко.

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Лопез: Я очень сильно поддерживаю Украину

Поэтому из-за "вмешательства правительства" в IBA решили отстранить Федерацию бокса Украины от деятельности.

Посол Всемирного боксерского совета (WBC) Чико Лопез прокомментировал решение IBA запретить выступать украинским боксерам под государственным флагом на чемпионате Европы среди юниоров.

"Хочу сказать, что я очень сильно поддерживаю Украину, всех ваших людей, и в том числе боксеров. Ваши люди, ваши спортсмены, ваши боксеры – они всегда должны демонстрировать вашу гордость – государственный флаг. Вот это знамя, эти цвета.

И это единственное знамя, которое они должны представлять и прославлять на весь мир. Господи, благослови Украину. Не сдавайтесь, сразитесь до конца, и вы победите. Бог дал вам силы, чтобы победить», – сказал Лопез.

Поддержка Украины

Ирландская ассоциация бокса также поддержала Украину и призвала к новым перевыборам президента IBA. Напомним, что Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлев, ранее являвшийся президентом Федерации бокса России.