Российские журналисты оконфузились вопросом о фамилии Вернидуба во время интервью

Украинский тренер Юрий Вернидуб стал настоящей сенсацией в европейском футболе. Российские журналисты решили взять у него интервью, но не смогли не опозориться.

Причиной для интервью стала вторая подряд победа Шерифа в Лиге чемпионов. Сначала молдавская команда обыграла дома донецкий Шахтер, а после этого на выезде – мадридский Реал.

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Но кроме футбольных тем, журналисты решили поставить вопрос и о фамилии Вернидуба. Правда сделали это бестолково, спросив "когда вы все-таки вернете дуб?". А уже в самом ответе Вернидуба допустили ошибку во время расшифровки интервью. Хотя речь шла о сказке "Котигорошко".

Там есть все фамилии и Вернигора и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией! У меня казацкий род!

– заявил Вернидуб.

На не менее нелепое уточнение "дуб точно не вернете", украинец ответил, что "он будет стоять вечно".



Российские журналисты оконфузились с вопросом о фамилии Вернидуба / скрин

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Стоит добавить, что в этом же интервью российские журналисты не обошли возможности спросить о том, поехал бы Вернидуб тренировать в Россию. До этого он неоднократно заявлял, что не будет этого делать, пока между нашими странами идет война. И сейчас он снова подтвердил свои слова.

"Я уже говорил: нет. Если отношения наладятся, то да. А сейчас я свою позицию не буду менять", – заявил Вернидуб.

Когда же у него спросили, что должно измениться, чтобы он поехал работать в Россию, украинский тренер ответил "Когда мы начнем жить так, как жили раньше. Я люблю свою страну и готов положить голову за нее".